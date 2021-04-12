***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 15:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.051,39 % 0,001607 % 0,01355 % 843,167
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 842,9 % 0,003387 % 0,00057 % 16,817
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926676
BIST
16:241.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:248,1326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:249,7020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:24454,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,61
|Açılış
|: 454,57
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PENGD
|4,51
|141.103.054
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|693.206
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|887.597
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.702.458
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|292.494.594
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.672.476
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,75
|991.150.957
|% -4,72
|
|GARAN
|6,68
|609.884.685
|% 0,60
|
|EREGL
|16,45
|564.696.233
|% 0,86
|
|HALKB
|4,60
|563.395.962
|% 1,32
|
|PETKM
|6,05
|502.245.976
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,09
|328.320.067
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,84
|254.648.341
|% -2,13
|
|HALKB
|4,60
|563.395.962
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|133.071.529
|% 0,00
|
|GARAN
|6,68
|609.884.685
|% 0,60
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1366
|8,1414
|% -0,16
|
|Euro
|9,6939
|9,7043
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1376
|11,1934
|% -0,04
|
|Frank
|8,7605
|8,8133
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1589
|2,1697
|% -0,42
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,76
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.053
|-19,00
|
|Tam
|2.994
|3.069
|-18,45
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-8,93
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,47
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,10
|64,10
|1,15
|
Seans Raporu
16:22
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16:34PRKAB
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 008 adet işlem
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 54 kaybederek (% -0.21 ) 1, 199
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16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, TUREX, MTRKS, QUAGR, PENGD, YAPRK, TKURU, BJKAS, UTPYA