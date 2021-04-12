***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 15:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.988,01 % 0,015644 % 0,00474 % 30,284
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 469.113,8 % 0,0084 % 0,04446 % 529,267
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.674,41 % 0,01 % 0,00177 % 17,698
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 87.471,32 % 0,004045 % 0,00829 % 204,942
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58.818,61 % 0,002689 % 0,00557 % 207,301
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 195.442,1 % 0,002302 % 0,01852 % 804,765
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.656,71 % 0,0105 % 0,00186 % 17,742
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.283,34 % 0,010486 % 0,0042 % 40,021
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.416,05 % 0,0105 % 0,00013 % 1,278
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 34.678,5 % 0,010504 % 0,00329 % 31,289
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 752,67 % 0,0105 % 0,00007 % 0,679
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.416,64 % 0,01 % 0,00241 % 24,088
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926698
BIST