***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 16:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.734,37 % 0,0084 % 0,002584 % 30,766
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926715
BIST
16:001.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:008,1204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:009,6806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0226
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:00454,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,79
|Açılış
|: 454,52
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
454,23
BIST En Aktif Hisseler16:00
|QUAGR
|19,91
|681.977
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.827.146
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|871.547
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.686.387
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|291.601.937
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.631.599
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,76
|983.995.136
|% -4,66
|
|EREGL
|16,36
|538.840.749
|% 0,31
|
|HALKB
|4,65
|517.463.574
|% 2,42
|
|GARAN
|6,65
|514.744.033
|% 0,15
|
|PETKM
|6,07
|471.811.248
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,08
|278.510.458
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,85
|240.687.782
|% -1,60
|
|HALKB
|4,65
|517.463.574
|% 2,42
|
|TSKB
|1,35
|116.154.903
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|291.601.937
|% -9,92
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1169
|8,1204
|% -0,42
|
|Euro
|9,6710
|9,6806
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,1566
|11,2125
|% 0,13
|
|Frank
|8,7684
|8,8212
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1606
|2,1714
|% -0,34
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-4,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-6,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-4,34
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-2,10
|
|Çeyrek
|729
|746
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,74
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15DZGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 054 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 24 kaybederek (% -0.30 ) 1, 428
-
16:13XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 11, 148.00 milyon TL de
-
16:13FENER
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 291, 802 adet işlem
-
16:11IZFAS
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 333 adet işlem