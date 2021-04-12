***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 16:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.717,14 % 0,0084 % 0,024996 % 297,577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926717
BIST
17:111.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,11
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:118,1490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:119,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0136
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:11453,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,43
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler17:11
|PENGD
|4,51
|141.446.558
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|724.306
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|918.483
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.222.776
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.794.080
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,30
|1.034.539.065
|% -7,44
|
|GARAN
|6,64
|674.578.427
|% 0,00
|
|EREGL
|16,46
|660.391.998
|% 0,92
|
|HALKB
|4,52
|633.312.626
|% -0,44
|
|PETKM
|6,03
|571.366.187
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,07
|357.254.269
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,83
|267.081.898
|% -2,66
|
|HALKB
|4,52
|633.312.626
|% -0,44
|
|TSKB
|1,35
|150.043.455
|% 0,00
|
|GARAN
|6,64
|674.578.427
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1445
|8,1490
|% -0,07
|
|Euro
|9,7099
|9,7168
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1620
|11,2179
|% 0,18
|
|Frank
|8,7813
|8,8342
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1649
|2,1758
|% -0,14
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-8,83
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-18,85
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,12
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,92
|63,92
|0,97
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25AYGAZ
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 159, 946 adet işlem
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17:23XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 13, 182.00 milyon TL de
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17:23TMSN
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 21.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 538, 132 adet işlem
-
17:22SRVGY
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 89.50 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 570 adet işlem
-
17:21PKENT
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 382.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304 adet işlem