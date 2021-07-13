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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.07.2021 15:31



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

 2021 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ 
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 178,25 % 0,084002 % 0,000017 % 0,02
T.IŞ BANKASI A.S. 314,41 % 0,005252 % 0,00003 % 0,564
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 88.766,08 % 0,0084 % 0,008366 % 99,593
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.936.754,74 % 0,119053 % 0,18253 % 153,319
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 741,85 % 0,0022 % 0,00007 % 3,178



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950697


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EDIP 3,44 44.337.400 % 8,86  
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BANVT 63,95 2.243.229 % 8,48  
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Frank 9,3284 9,3846 % -0,74  
Riyal 2,2901 2,3016 % -0,23  
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Altın Ons 1.812 1.812 5,76  
Altın Gr. 501 501 -0,63  
Cumhuriyet 3.321 3.372 23,00  
Tam 3.304 3.387 20,48  
Yarım 1.597 1.638 9,91  
Çeyrek 801 819 4,95  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,15  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,07  
B. Petrol 75,47 75,47 0,31  
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