***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 15:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.190,73 % 0,0105 % 0,002592 % 24,681
İNFO YATIRIM A.Ş. 0,04 % 0,00838 % 0 % 0
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 3.458,89 % 0,010502 % 0,002809 % 26,751
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 175.573,41 % 0,008572 % 0,142601 % 1.663,595
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 847,53 % 0,01 % 0,000688 % 6,884
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.069,04 % 0,01 % 0,004117 % 41,171
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.045,58 % 0,006936 % 0,021966 % 316,71
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.758,14 % 0,0105 % 0,007926 % 75,482
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.533,38 % 0,0105 % 0,005306 % 50,537
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.883,23 % 0,010366 % 0,023459 % 226,311
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 233,68 % 0,050001 % 0,00019 % 0,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950703
BIST