***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 15:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.342,05 % 0,005489 % 0,008225 % 149,853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950704
BIST
16:501.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,41
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:508,6116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:5010,1879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0648
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:50502,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,82
|Açılış
|: 502,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:50
|EDATA
|7,39
|92.938.414
|% 9,97
|
|BANVT
|64,80
|2.399.726
|% 9,92
|
|YAPRK
|33,78
|25.954.728
|% 9,53
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|46.012.569
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|15.995.499
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.829.427
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.189.776
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.077.574
|% -9,73
|
|SASA
|28,48
|891.501.013
|% 7,63
|
|GARAN
|8,49
|887.203.298
|% -1,74
|
|THYAO
|13,14
|453.227.167
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,11
|400.181.369
|% -0,97
|
|EREGL
|17,86
|341.535.065
|% -1,81
|
|PEKGY
|1,02
|156.077.574
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|286.288.437
|% -0,88
|
|GARAN
|8,49
|887.203.298
|% -1,74
|
|TSKB
|1,22
|70.624.213
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,11
|400.181.369
|% -0,97
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6083
|8,6116
|% -0,27
|
|Euro
|10,1808
|10,1879
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,8720
|11,9316
|% -0,69
|
|Frank
|9,3507
|9,4070
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2898
|2,3013
|% -0,24
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,82
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|22,00
|
|Tam
|3.304
|3.388
|21,02
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,17
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,62
|