***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 16:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.729,29 % 0,0105 % 0,00407 % 38,755
İNFO YATIRIM A.Ş. 142,13 % 0,0105 % 0 % 0,118
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.254.753,36 % 0,008474 % 0,10926 % 1.289,354
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.412,29 % 0,01 % 0,00195 % 19,516
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 184.844,34 % 0,004461 % 0,0161 % 360,855
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 712,19 % 0,00482 % 0,00006 % 1,287
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 82.253,62 % 0,002365 % 0,00716 % 302,862
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 312.532,58 % 0,002955 % 0,02721 % 920,857
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.706,44 % 0,009436 % 0,00407 % 43,102
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.972,24 % 0,010491 % 0,00548 % 52,268
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.610,04 % 0,010501 % 0,0004 % 3,823
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 69.860,28 % 0,010503 % 0,00608 % 57,917
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 11.806,37 % 0,0105 % 0,00103 % 9,791
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.699,08 % 0,01 % 0,00311 % 31,086
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950754
BIST