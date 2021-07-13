***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 17:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 211.556,86 % 0,009635 % 0,058573 % 607,936377
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,24 % 0,004751 % 0 % 0,001399
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 280.430,97 % 0,008434 % 0,077642 % 920,600365
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.447,43 % 0,010501 % 0,004831 % 46,003092
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.324,6 % 0,006999 % 0,002028 % 28,973888
İNFO YATIRIM A.Ş. 15.561,92 % 0,0105 % 0,004309 % 41,034107
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 52.061,86 % 0,010502 % 0,014414 % 137,252263
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950830
BIST