***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.923,92 % 0,01 % 0,00149 % 14,924FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.545,88 % 0,00319 % 0,00502 % 157,297A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.292,99 % 0,008 % 0,0007 % 8,688AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 757,24 % 0,0105 % 0,00023 % 2,186ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.429,91 % 0,0105 % 0,00104 % 9,9TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.666,91 % 0,0105 % 0,00657 % 62,541GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.334,31 % 0,01 % 0,00253 % 25,26İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.304,45 % 0,0105 % 0,00434 % 41,292YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.159,56 % 0,0105 % 0,00035 % 3,348BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.578,85 % 0,0105 % 0,00048 % 4,557GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 1.353,45 % 0,0105 % 0,00041 % 3,907MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 231.086,34 % 0,0084 % 0,07004 % 833,841OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.156,9 % 0,01 % 0,00156 % 15,631ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.387,25 % 0,0105 % 0,00497 % 47,305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019724BIST