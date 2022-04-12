***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 17:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.923,92 % 0,01 % 0,00149 % 14,924
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.545,88 % 0,00319 % 0,00502 % 157,297
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.292,99 % 0,008 % 0,0007 % 8,688
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 757,24 % 0,0105 % 0,00023 % 2,186
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.429,91 % 0,0105 % 0,00104 % 9,9
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.666,91 % 0,0105 % 0,00657 % 62,541
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.334,31 % 0,01 % 0,00253 % 25,26
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.304,45 % 0,0105 % 0,00434 % 41,292
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.159,56 % 0,0105 % 0,00035 % 3,348
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.578,85 % 0,0105 % 0,00048 % 4,557
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 1.353,45 % 0,0105 % 0,00041 % 3,907
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 231.086,34 % 0,0084 % 0,07004 % 833,841
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.156,9 % 0,01 % 0,00156 % 15,631
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.387,25 % 0,0105 % 0,00497 % 47,305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019724
BIST