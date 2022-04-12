***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.807,93 % 0,009524 % 0,00056 % 5,926MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 238.897,18 % 0,0084 % 0,03541 % 421,489İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.228,21 % 0,0105 % 0,00241 % 22,905BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 2.470,04 % 0,010511 % 0,00037 % 3,483GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.690,46 % 0,01 % 0,00233 % 23,254TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 36.653,6 % 0,010501 % 0,00543 % 51,732YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.543,83 % 0,0105 % 0,00097 % 9,236ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 2.920,94 % 0,0105 % 0,00043 % 4,123GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 5.020,42 % 0,0105 % 0,00074 % 7,086ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.425,63 % 0,0105 % 0,00273 % 26,007YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.135,53 % 0,01 % 0,00358 % 35,769ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.244,99 % 0,010501 % 0,00078 % 7,402FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.478,73 % 0,0041 % 0,00941 % 229,481AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.898,58 % 0,0105 % 0,00073 % 6,914A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.341,72 % 0,008 % 0,00035 % 4,338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019744BIST