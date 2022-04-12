***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 17:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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yoktur
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.807,93 % 0,009524 % 0,00056 % 5,926
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 238.897,18 % 0,0084 % 0,03541 % 421,489
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.228,21 % 0,0105 % 0,00241 % 22,905
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 2.470,04 % 0,010511 % 0,00037 % 3,483
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.690,46 % 0,01 % 0,00233 % 23,254
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 36.653,6 % 0,010501 % 0,00543 % 51,732
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.543,83 % 0,0105 % 0,00097 % 9,236
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 2.920,94 % 0,0105 % 0,00043 % 4,123
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 5.020,42 % 0,0105 % 0,00074 % 7,086
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.425,63 % 0,0105 % 0,00273 % 26,007
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.135,53 % 0,01 % 0,00358 % 35,769
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.244,99 % 0,010501 % 0,00078 % 7,402
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.478,73 % 0,0041 % 0,00941 % 229,481
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.898,58 % 0,0105 % 0,00073 % 6,914
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.341,72 % 0,008 % 0,00035 % 4,338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019744
BIST