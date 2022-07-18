***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.204,32 % 0,01 % 0,003989 % 39,89FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.137,85 % 0,004491 % 0,016772 % 373,43A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.292,99 % 0,008 % 0,000564 % 7,06AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.010,47 % 0,005056 % 0,000249 % 4,92ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.699,4 % 0,010501 % 0,004849 % 46,18TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70.487,16 % 0,010501 % 0,01735 % 165,23GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.152,22 % 0,01 % 0,004714 % 47,14İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.090,03 % 0,0105 % 0,006914 % 65,85YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.330,99 % 0,010499 % 0,002789 % 26,56BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.578,85 % 0,010502 % 0,000389 % 3,7GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 12.844,5 % 0,0105 % 0,003162 % 30,11MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 519.976,31 % 0,0084 % 0,12799 % 1.523,7OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.417,6 % 0,01 % 0,001826 % 18,26TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 753,67 % 0,01 % 0,000186 % 1,86ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.785,2 % 0,0105 % 0,006839 % 65,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045790BIST