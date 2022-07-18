***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 14:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.679,85
15:542.437
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 54,51
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.443
En Düşük
2.402
15:5417,5180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1181
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5180
En Düşük
17,2771
15:5417,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2000
|Açılış
|: 17,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
15:54965,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,37
|Açılış
|: 965,24
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler15:52
|KLRHO
|11,41
|62.377.537
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.283.554
|% 9,92
|
|MAKIM
|14,68
|157.991.246
|% 9,72
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|ASUZU
|193,40
|254.954.580
|% 9,58
|
|GESAN
|47,28
|264.006.900
|% -8,10
|
|DOBUR
|43,00
|7.239.271
|% -7,73
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,56
|63.688.860
|% -6,72
|
|PINSU
|5,87
|42.499.506
|% -5,93
|
|THYAO
|49,42
|3.105.621.292
|% 3,09
|
|EREGL
|27,06
|1.220.692.348
|% 4,24
|
|SISE
|20,44
|1.041.344.093
|% 0,49
|
|SASA
|40,96
|848.927.056
|% 3,28
|
|ODAS
|3,37
|672.983.502
|% 3,37
|
|ODAS
|3,37
|672.983.502
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,97
|559.766.293
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|542.234.154
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,24
|604.754.738
|% 4,17
|
|TSKB
|2,15
|148.776.818
|% 2,87
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5025
|17,5098
|% 0,63
|
|Euro
|17,7327
|17,7483
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,9021
|21,0069
|% 1,55
|
|Frank
|17,8301
|17,9375
|% 0,40
|
|Riyal
|4,6486
|4,6719
|% 0,63
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|9,29
|
|Altın Gr.
|965
|965
|8,87
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.609
|4,00
|
|Tam
|6.564
|6.634
|-70,00
|
|Yarım
|3.189
|3.238
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,50
|
Seans Raporu
15:52
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-
16:07TMSN
Yüzde 9.19 oranında artışla 34.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 642, 425 adet işlem
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16:06MAKIM
Yüzde 9.49 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 352, 342 adet işlem
-
16:04XU100
Endeks 2, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 18, 128.00 milyon TL de
-
16:04KLKIM
Yüzde 6.62 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 133 adet işlem
-
16:02IZFAS
Yüzde 6.44 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 243, 870 adet işlem