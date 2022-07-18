***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 117.643,79 % 0,004296 % 0,007756 % 180,55ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 80.543,82 % 0,0105 % 0,00531 % 50,57MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.941.525,48 % 0,0084 % 0,325799 % 3.878,56OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.826,5 % 0,01 % 0,00078 % 7,8TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.702,16 % 0,01 % 0,000112 % 1,12FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 621.943 % 0,006777 % 0,041005 % 605,05A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.885,42 % 0,008 % 0,000388 % 4,85İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.485,37 % 0,002062 % 0,002933 % 142,22AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 163.969,38 % 0,006653 % 0,010811 % 162,48ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 45.295,73 % 0,010501 % 0,002986 % 28,44GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.464,74 % 0,01 % 0,003261 % 32,61TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 113.099,59 % 0,010501 % 0,007457 % 71,01YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.373,45 % 0,0105 % 0,001937 % 18,44BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 5.191,62 % 0,010501 % 0,000342 % 3,26ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 3.019,88 % 0,0105 % 0,000199 % 1,9GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 20.537,7 % 0,0105 % 0,001354 % 12,9YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 42.533,35 % 0,01 % 0,002804 % 28,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045793BIST