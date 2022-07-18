***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.291,1 % 0,009524 % 0,001848 % 19,41MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 515.658,61 % 0,0084 % 0,062335 % 742,09İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.191,24 % 0,0105 % 0,003408 % 32,46BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 2.470,04 % 0,010511 % 0,000299 % 2,84GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 52.834,1 % 0,01 % 0,006387 % 63,87TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.986,96 % 0,0105 % 0,007735 % 73,66YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 38.666,66 % 0,0105 % 0,004674 % 44,52ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 2.920,94 % 0,0105 % 0,000353 % 3,36GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 12.615,23 % 0,0105 % 0,001525 % 14,52ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 53.748,18 % 0,0105 % 0,006497 % 61,88YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.208,96 % 0,01 % 0,004256 % 42,56ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.689,29 % 0,010501 % 0,001534 % 14,61FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 159.638,18 % 0,00369 % 0,019298 % 522,92AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.916,77 % 0,001791 % 0,000232 % 12,94A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.341,37 % 0,007999 % 0,000283 % 3,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045795BIST