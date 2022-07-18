Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

18.07.2022 14:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

2022 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.181,99 % 0,009205 % 0,151501 % 1.645,85
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.158,57 % 0,0105 % 0,010835 % 103,19
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.216,17 % 0,001742 % 0,006105 % 350,35



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045806


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:252.444
Değişim :  2,56% |  61,09
Açılış :  2.402  
Önceki Kapanış :  2.382  
En Yüksek
2.446 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 9,24 160.487.326 % 10,00  
MAKIM 14,71 191.300.661 % 9,94  
KLRHO 11,41 63.422.910 % 9,92  
IMASM 57,60 14.940.770 % 9,92  
KERVT 6,99 113.797.281 % 9,73  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 17,4388 17,4577 % 0,33  
Euro 17,7682 17,7925 % 1,37  
Sterlin 20,9157 21,0206 % 1,62  
Frank 17,8587 17,9663 % 0,57  
Riyal 4,6382 4,6615 % 0,40  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 8,71  
Altın Gr. 965 965 9,39  
Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.539 6.631 -73,00  
Yarım 3.177 3.237 -28,00  
Çeyrek 1.593 1.618 -14,00  
Gümüş.Ons 18,91 18,94 0,22  
Gümüş Gr. 10,62 10,63 0,16  
B. Petrol 106 106 4,80  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru