***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 14:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.668,53 % 0,01 % 0,010653 % 106,53
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 697,17 % 0,050002 % 0,000768 % 1,54
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.212,79 % 0,0084 % 0,041 % 488,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045815
BIST
17:432.448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 65,09
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.448
En Düşük
2.402
17:4317,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:4317,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2580
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:43961,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,64
|Açılış
|: 961,50
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:41
|RTALB
|9,24
|160.763.122
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|195.689.403
|% 9,94
|
|ARMDA
|157,00
|2.127.154
|% 9,94
|
|IMASM
|57,60
|14.946.012
|% 9,92
|
|KLRHO
|11,41
|63.443.630
|% 9,92
|
|GESAN
|47,14
|293.039.566
|% -8,38
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,40
|8.263.237
|% -6,87
|
|SILVR
|20,54
|69.244.791
|% -6,81
|
|SMRTG
|29,74
|157.808.387
|% -5,59
|
|THYAO
|49,60
|3.859.444.441
|% 3,46
|
|EREGL
|27,26
|1.477.865.122
|% 5,01
|
|SISE
|20,60
|1.380.134.679
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|980.770.725
|% 6,44
|
|SASA
|40,96
|931.737.186
|% 3,28
|
|ODAS
|3,47
|980.770.725
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|647.834.782
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|644.570.442
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,26
|677.938.390
|% 4,42
|
|THYAO
|49,60
|3.859.444.441
|% 3,46
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4335
|17,4482
|% 0,28
|
|Euro
|17,7840
|17,8024
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,8980
|21,0028
|% 1,53
|
|Frank
|17,8412
|17,9487
|% 0,47
|
|Riyal
|4,6310
|4,6542
|% 0,25
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,14
|
|Altın Gr.
|964
|964
|7,94
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.529
|6.635
|-69,00
|
|Yarım
|3.172
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:41
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17:56BRSAN
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Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 22, 548.00 milyon TL de
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17:54KLKIM
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