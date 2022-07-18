BIST En Aktif Hisseler17:27
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,4334
|17,4633
|% 0,36
|Euro
|17,7718
|17,7953
|% 1,39
|Sterlin
|20,9034
|21,0082
|% 1,56
|Frank
|17,8495
|17,9570
|% 0,51
|Riyal
|4,6348
|4,6581
|% 0,33
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|8,55
|Altın Gr.
|964
|964
|7,91
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|Tam
|6.530
|6.620
|-84,00
|Yarım
|3.172
|3.231
|-34,00
|Çeyrek
|1.591
|1.615
|-17,00
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,14
|B. Petrol
|106
|106
|4,64
Seans Raporu 17:27
- 17:42PENTA Yüzde 9.02 oranında artışla 432.60 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 942 adet işlem
- 17:41RTALB Yüzde 10.00 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 699, 486 adet işlem
- 17:40ANGEN Yüzde 8.15 oranında artışla 31.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 606, 020 adet işlem
- 17:39XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 76 artarak (% 3.00 ) 2, 603
- 17:39XU100 Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 21, 763.00 milyon TL de