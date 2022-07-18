***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 15:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 123,2 % 0,0022 % 0,001505 % 68,415148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045847
BIST
15:422.438
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 55,18
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.443
En Düşük
2.402
15:4217,5046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1047
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
15:4217,7629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2115
|Açılış
|: 17,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
15:42963,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,54
|Açılış
|: 963,42
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KLRHO
|11,41
|62.336.221
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.268.405
|% 9,92
|
|ASUZU
|193,60
|246.845.383
|% 9,69
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|RTALB
|9,18
|136.184.794
|% 9,29
|
|GESAN
|47,32
|258.696.634
|% -8,03
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,52
|63.370.210
|% -6,90
|
|PINSU
|5,85
|42.102.034
|% -6,25
|
|DOBUR
|43,86
|6.897.352
|% -5,88
|
|THYAO
|49,44
|2.923.911.657
|% 3,13
|
|EREGL
|27,08
|1.213.746.007
|% 4,31
|
|SISE
|20,46
|1.019.644.701
|% 0,59
|
|SASA
|40,98
|843.599.834
|% 3,33
|
|ODAS
|3,37
|665.623.460
|% 3,37
|
|ODAS
|3,37
|665.623.460
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,97
|557.218.380
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|533.264.440
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,23
|595.128.281
|% 4,05
|
|TSKB
|2,14
|148.327.681
|% 2,39
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5012
|17,5098
|% 0,63
|
|Euro
|17,7481
|17,7631
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,8811
|20,9859
|% 1,45
|
|Frank
|17,8146
|17,9219
|% 0,32
|
|Riyal
|4,6462
|4,6695
|% 0,58
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,35
|
|Altın Gr.
|964
|964
|8,30
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.614
|9,00
|
|Tam
|6.558
|6.630
|-74,00
|
|Yarım
|3.186
|3.236
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,59
|