***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 14:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.636,88 % 0,119048 % 0,010886 % 9,144229
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045804
BIST
10:202.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,38
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:2017,5630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1306
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:2017,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2349
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9611
En Düşük
17,6727
10:20964,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,55
|Açılış
|: 963,86
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,62
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:20
|KLRHO
|12,55
|11.818.268
|% 9,99
|
|DESPC
|11,81
|4.802.336
|% 9,96
|
|IMASM
|63,05
|7.336.115
|% 9,46
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|9,97
|46.425.343
|% 7,90
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|PENTA
|415,00
|6.467.900
|% -2,58
|
|LIDFA
|9,61
|3.281.310
|% -2,54
|
|KZBGY
|97,75
|1.516.898
|% -2,54
|
|THYAO
|49,92
|617.797.272
|% -0,12
|
|EKGYO
|3,07
|487.796.769
|% 3,37
|
|SISE
|20,88
|325.457.314
|% 1,06
|
|KCHOL
|34,72
|172.308.096
|% 1,22
|
|ODAS
|3,45
|151.045.621
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,07
|487.796.769
|% 3,37
|
|ODAS
|3,45
|151.045.621
|% -1,15
|
|SISE
|20,88
|325.457.314
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,38
|59.799.248
|% -0,23
|
|THYAO
|49,92
|617.797.272
|% -0,12
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5538
|17,5630
|% 0,75
|
|Euro
|17,9322
|17,9489
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,9777
|21,0829
|% 0,82
|
|Frank
|17,9582
|18,0664
|% 0,93
|
|Riyal
|4,6611
|4,6845
|% 0,52
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,69
|
|Altın Gr.
|964
|964
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.545
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.180
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,61
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,36
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 3, 714.00 milyon TL de
-
10:35GLRYH
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 966, 777 adet işlem
-
10:34GLRYH
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 890, 833 adet işlem
-
10:33BAGFS
Yüzde 5.42 oranında artışla 17.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 135 adet işlem
-
10:32NIBAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 607 adet işlem