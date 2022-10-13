***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 17:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 665,18 % 0,008341 % 0,001686 % 20,208846
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071726
BIST
17:593.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 34,81
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:5918,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:5918,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1185
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:59984,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -13,87
|Açılış
|: 984,92
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KAPLM
|75,90
|32.320.893
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|41.301.073
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|208.603.156
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|97.916.673
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|27,84
|10.685.235
|% -9,96
|
|HKTM
|66,45
|112.245.095
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.431.802
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,48
|31.950.050
|% -9,69
|
|THYAO
|87,65
|7.918.794.164
|% 3,00
|
|SASA
|87,25
|3.589.667.035
|% 6,53
|
|AKBNK
|13,05
|2.543.382.662
|% 0,93
|
|PETKM
|14,68
|2.479.187.949
|% 0,20
|
|ASELS
|31,10
|2.022.214.559
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,16
|1.376.595.594
|% 0,48
|
|YKBNK
|8,36
|1.961.327.754
|% 1,95
|
|ISCTR
|8,24
|1.753.973.457
|% -0,12
|
|ODAS
|8,14
|1.644.100.292
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,05
|2.543.382.662
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5688
|18,5834
|% 0,10
|
|Euro
|18,0926
|18,1404
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,7850
|20,8892
|% 1,15
|
|Frank
|18,4352
|18,5463
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-24,86
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-15,10
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.655
|6.715
|-78,00
|
|Yarım
|3.243
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.641
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|0,06
|
Seans Raporu
17:59
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de