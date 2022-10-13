***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 17:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 115.130,36 % 0,008157 % 0,022043 % 270,237014
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.581,81 % 0,0105 % 0,009493 % 90,409024
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.752,37 % 0,010501 % 0,003207 % 30,544313
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 61.975,56 % 0,721386 % 0,011866 % 1,644898
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.958,63 % 0,0105 % 0,002673 % 25,45307
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 98.659,18 % 0,00372 % 0,01889 % 507,736658
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 71.524,28 % 0,001843 % 0,013694 % 743,077546
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 74.317,18 % 0,063007 % 0,014229 % 22,583407
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071734
BIST