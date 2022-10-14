***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.445,15 % 0,006615 % 0,002176 % 32,899434ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 141.126,98 % 0,0105 % 0,008916 % 84,915779MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.182.830,28 % 0,007951 % 0,327442 % 4.118,05903OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 33.827 % 0,01 % 0,002137 % 21,371342TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.570,36 % 0,010001 % 0,000415 % 4,150738FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 690.860,31 % 0,005984 % 0,043647 % 729,441084A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.885,42 % 0,008 % 0,000372 % 4,647887İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 124.721,46 % 0,002593 % 0,00788 % 303,869055AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 459.849,52 % 0,010077 % 0,029053 % 288,311953ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 83.251,75 % 0,010501 % 0,00526 % 50,089482GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 87.804,87 % 0,0105 % 0,005547 % 52,831385TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 162.729,42 % 0,010502 % 0,010281 % 97,898265YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.418,55 % 0,0105 % 0,002933 % 27,928899BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 5.191,62 % 0,010501 % 0,000328 % 3,12343ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.019,88 % 0,0105 % 0,000191 % 1,817053GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 34.210,66 % 0,0105 % 0,002161 % 20,584483YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.969,18 % 0,01 % 0,004989 % 49,891376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072154BIST