***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.445,15 % 0,006615 % 0,002176 % 32,899434
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 141.126,98 % 0,0105 % 0,008916 % 84,915779
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.182.830,28 % 0,007951 % 0,327442 % 4.118,05903
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 33.827 % 0,01 % 0,002137 % 21,371342
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.570,36 % 0,010001 % 0,000415 % 4,150738
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 690.860,31 % 0,005984 % 0,043647 % 729,441084
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.885,42 % 0,008 % 0,000372 % 4,647887
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 124.721,46 % 0,002593 % 0,00788 % 303,869055
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 459.849,52 % 0,010077 % 0,029053 % 288,311953
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 83.251,75 % 0,010501 % 0,00526 % 50,089482
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 87.804,87 % 0,0105 % 0,005547 % 52,831385
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 162.729,42 % 0,010502 % 0,010281 % 97,898265
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.418,55 % 0,0105 % 0,002933 % 27,928899
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 5.191,62 % 0,010501 % 0,000328 % 3,12343
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.019,88 % 0,0105 % 0,000191 % 1,817053
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 34.210,66 % 0,0105 % 0,002161 % 20,584483
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.969,18 % 0,01 % 0,004989 % 49,891376
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072154
BIST