***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 410,43 % 0,01 % 0,000583 % 5,834349
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.343,49 % 0,008548 % 0,00191 % 22,34123
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072155
BIST
13:433.620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 66,76
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
13:4318,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
13:4318,1068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0389
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
13:43989,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,93
|Açılış
|: 989,48
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler13:43
|PENTA
|440,00
|14.164.480
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|324.088.281
|% 9,96
|
|TGSAS
|19,45
|43.089.344
|% 9,89
|
|MZHLD
|83,75
|63.363.396
|% 9,55
|
|BTCIM
|36,46
|21.073.765
|% 9,49
|
|TKFEN
|31,46
|835.760.358
|% -5,18
|
|DURDO
|32,58
|11.205.126
|% -3,55
|
|ETYAT
|6,90
|823.042
|% -3,36
|
|SEKFK
|10,08
|9.047.693
|% -3,26
|
|BURVA
|23,88
|5.194.240
|% -2,93
|
|THYAO
|89,70
|2.716.710.431
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,75
|1.594.542.178
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,46
|1.566.126.916
|% 3,46
|
|ISCTR
|8,47
|1.485.193.947
|% 3,04
|
|SASA
|86,60
|1.359.198.682
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,22
|772.795.060
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,75
|1.594.542.178
|% 4,54
|
|ISCTR
|8,47
|1.485.193.947
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,46
|1.566.126.916
|% 3,46
|
|ODAS
|8,51
|723.515.173
|% 4,55
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5815
|18,5886
|% 0,26
|
|Euro
|18,0963
|18,1068
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,8874
|20,9922
|% -0,39
|
|Frank
|18,4739
|18,5852
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,13
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-10,06
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.685
|6.747
|-43,00
|
|Yarım
|3.257
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,96
|93,96
|-0,61
|