***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.207,15 % 0,01 % 0,006383 % 63,834669FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 122.440,3 % 0,004432 % 0,024268 % 547,523617A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.292,99 % 0,008 % 0,000454 % 5,680895AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 72.265,2 % 0,010468 % 0,014323 % 136,825574ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 75.995,73 % 0,010501 % 0,015062 % 143,443123İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.160,5 % 0,002998 % 0,001221 % 40,722557TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 105.380,69 % 0,010501 % 0,020886 % 198,904145GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.120,48 % 0,0105 % 0,007952 % 75,732843İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.832,96 % 0,0105 % 0,001751 % 16,673287YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.327,95 % 0,0105 % 0,00502 % 47,811006BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.578,85 % 0,010502 % 0,000313 % 2,979757GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 44.937,66 % 0,0105 % 0,008907 % 84,825319MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 777.657,66 % 0,008218 % 0,154132 % 1.875,61674OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.963 % 0,01 % 0,003758 % 37,585057TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.951,82 % 0,010001 % 0,000783 % 7,831579ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 114.045,7 % 0,0105 % 0,022604 % 215,275158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072161BIST