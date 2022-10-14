***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 13:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.207,15 % 0,01 % 0,006383 % 63,834669
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 122.440,3 % 0,004432 % 0,024268 % 547,523617
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.292,99 % 0,008 % 0,000454 % 5,680895
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 72.265,2 % 0,010468 % 0,014323 % 136,825574
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 75.995,73 % 0,010501 % 0,015062 % 143,443123
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.160,5 % 0,002998 % 0,001221 % 40,722557
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 105.380,69 % 0,010501 % 0,020886 % 198,904145
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.120,48 % 0,0105 % 0,007952 % 75,732843
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.832,96 % 0,0105 % 0,001751 % 16,673287
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25.327,95 % 0,0105 % 0,00502 % 47,811006
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.578,85 % 0,010502 % 0,000313 % 2,979757
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 44.937,66 % 0,0105 % 0,008907 % 84,825319
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 777.657,66 % 0,008218 % 0,154132 % 1.875,61674
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.963 % 0,01 % 0,003758 % 37,585057
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.951,82 % 0,010001 % 0,000783 % 7,831579
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 114.045,7 % 0,0105 % 0,022604 % 215,275158
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072161
BIST