***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 259 % 0,01 % 0,000541 % 5,408472
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072177
BIST
16:073.636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 82,95
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.637
En Düşük
3.585
16:0718,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0536
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:0718,1761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:07993,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,38
|Açılış
|: 992,41
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KONYA
|1.702,80
|147.501.978
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.268.760
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|40.275.355
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|331.564.468
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|72.130.171
|% 9,94
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,52
|1.043.892.164
|% -5,00
|
|KZBGY
|17,64
|311.079.240
|% -4,60
|
|SILVR
|25,64
|15.332.001
|% -4,26
|
|DNISI
|7,59
|33.125.688
|% -4,05
|
|THYAO
|89,95
|3.590.566.748
|% 2,22
|
|YKBNK
|8,78
|2.298.275.790
|% 4,90
|
|AKBNK
|13,49
|2.214.140.350
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,51
|1.977.335.677
|% 3,53
|
|SISE
|29,42
|1.899.317.429
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,22
|1.188.187.691
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,78
|2.298.275.790
|% 4,90
|
|ISCTR
|8,51
|1.977.335.677
|% 3,53
|
|AKBNK
|13,49
|2.214.140.350
|% 3,69
|
|ODAS
|8,52
|919.318.943
|% 4,67
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5939
|% 0,29
|
|Euro
|18,1635
|18,1761
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8967
|21,0015
|% -0,35
|
|Frank
|18,5336
|18,6452
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,14
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-9,71
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|22,00
|
|Tam
|6.689
|6.749
|-41,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|-1,33
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:23KOZAL
Yüzde 5.46 oranında artışla 202.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 081, 931 adet işlem
-
16:21EUREN
Yüzde 9.87 oranında artışla 41.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 118, 833 adet işlem
-
16:20GOZDE
Yüzde 6.36 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 689, 926 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, YKBNK
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 4 artarak (% 2.14 ) 3, 216