***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı
14:113.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,63
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:1118,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
14:1118,1065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0392
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:11989,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,53
|Açılış
|: 989,88
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PENTA
|440,00
|14.181.640
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|327.152.888
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|64.595.953
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|530.826.593
|% 9,93
|
|EUREN
|41,78
|76.380.080
|% 9,66
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|882.518.715
|% -4,94
|
|SEKFK
|9,98
|9.407.839
|% -4,22
|
|DURDO
|32,58
|11.497.778
|% -3,55
|
|DNISI
|7,63
|29.392.789
|% -3,54
|
|THYAO
|89,75
|2.873.196.988
|% 1,99
|
|YKBNK
|8,77
|1.888.980.772
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,49
|1.647.611.656
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,49
|1.587.145.671
|% 3,28
|
|SASA
|87,00
|1.403.775.486
|% -0,46
|
|YKBNK
|8,77
|1.888.980.772
|% 4,78
|
|EKGYO
|4,22
|849.562.796
|% 1,20
|
|ISCTR
|8,49
|1.587.145.671
|% 3,28
|
|AKBNK
|13,49
|1.647.611.656
|% 3,69
|
|ODAS
|8,54
|746.019.148
|% 4,91
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,5896
|% 0,27
|
|Euro
|18,0984
|18,1111
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,8366
|20,9411
|% -0,64
|
|Frank
|18,4576
|18,5688
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% 0,13
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-9,19
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|0,00
|
|Tam
|6.679
|6.742
|-48,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,48
|93,48
|-1,09
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24XU100
Endeks 3, 628 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 32, 625.00 milyon TL de
-
14:23BTCIM
Yüzde 9.49 oranında artışla 36.46 lira fiyatla işlem gören hissede 636, 476 adet işlem
-
14:22YEOTK
Yüzde 8.68 oranında artışla 41.84 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 382, 308 adet işlem
-
14:21HKTM
Yüzde 6.47 oranında artışla 70.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 803 adet işlem
-
14:20PRKAB
Yüzde 5.57 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 922, 102 adet işlem