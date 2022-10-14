***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 16:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 33.910,33 % 0,002562 % 0,016087 % 627,803822
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.644,82 % 0,002678 % 0,007896 % 294,892795
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.218,6 % 0,002002 % 0,006745 % 336,919296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072238
BIST
16:513.629
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 75,60
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
16:5118,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:5118,0996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0461
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:51987,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,25
|Açılış
|: 987,15
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,02
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KONYA
|1.702,80
|148.493.008
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|184.096.681
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.419.680
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|291.726.136
|% 9,99
|
|BTCIM
|36,62
|41.685.081
|% 9,97
|
|TKFEN
|31,48
|1.122.858.028
|% -5,12
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,58
|17.637.636
|% -4,48
|
|KZBGY
|17,67
|324.802.057
|% -4,43
|
|DOKTA
|38,78
|20.243.975
|% -3,53
|
|THYAO
|89,70
|3.941.747.825
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,74
|2.522.268.591
|% 4,42
|
|AKBNK
|13,50
|2.441.581.231
|% 3,77
|
|ISCTR
|8,51
|2.252.951.033
|% 3,53
|
|KOZAL
|200,10
|2.101.018.260
|% 4,00
|
|EKGYO
|4,23
|1.588.732.646
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,74
|2.522.268.591
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,51
|2.252.951.033
|% 3,53
|
|AKBNK
|13,50
|2.441.581.231
|% 3,77
|
|ODAS
|8,54
|982.831.866
|% 4,91
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,6000
|% 0,32
|
|Euro
|18,0942
|18,0991
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,7506
|20,8547
|% -1,05
|
|Frank
|18,4495
|18,5606
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,15
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-15,17
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|12,00
|
|Tam
|6.669
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-1,50
|
Seans Raporu
16:49
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17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 81 artarak (% 2.03 ) 3, 213
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