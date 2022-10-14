***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 16:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 33.571 % 0,009524 % 0,003993 % 41,930651
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.968,5 % 0,010001 % 0,000591 % 5,909652
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 616.529,52 % 0,008308 % 0,073339 % 882,749075
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.149,08 % 0,0105 % 0,002278 % 21,693868
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 2.470,04 % 0,010511 % 0,000294 % 2,795466
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 77.060,03 % 0,0105 % 0,009167 % 87,301281
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 81.959,88 % 0,010501 % 0,009749 % 92,841888
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58.533,25 % 0,0105 % 0,006963 % 66,310483
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.920,89 % 0,0105 % 0,000347 % 3,309117
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 24.882,35 % 0,0105 % 0,00296 % 28,189053
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 97.181,35 % 0,0105 % 0,01156 % 110,096066
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.005,56 % 0,01 % 0,006781 % 67,810314
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.981,63 % 0,010501 % 0,001782 % 16,971227
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203.117,1 % 0,003538 % 0,024162 % 682,887452
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.153,45 % 0,0105 % 0,007037 % 67,013305
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.341,72 % 0,008 % 0,000279 % 3,481959
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.073,8 % 0,002998 % 0,000366 % 12,196438
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072241
BIST