***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 33.571 % 0,009524 % 0,003993 % 41,930651TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.968,5 % 0,010001 % 0,000591 % 5,909652MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 616.529,52 % 0,008308 % 0,073339 % 882,749075İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.149,08 % 0,0105 % 0,002278 % 21,693868BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 2.470,04 % 0,010511 % 0,000294 % 2,795466GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 77.060,03 % 0,0105 % 0,009167 % 87,301281TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 81.959,88 % 0,010501 % 0,009749 % 92,841888YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58.533,25 % 0,0105 % 0,006963 % 66,310483ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.920,89 % 0,0105 % 0,000347 % 3,309117GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 24.882,35 % 0,0105 % 0,00296 % 28,189053ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 97.181,35 % 0,0105 % 0,01156 % 110,096066YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.005,56 % 0,01 % 0,006781 % 67,810314ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.981,63 % 0,010501 % 0,001782 % 16,971227FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203.117,1 % 0,003538 % 0,024162 % 682,887452AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.153,45 % 0,0105 % 0,007037 % 67,013305A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.341,72 % 0,008 % 0,000279 % 3,481959İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.073,8 % 0,002998 % 0,000366 % 12,196438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072241BIST