***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.670,74 % 0,010499 % 0,001682 % 16,017562GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 183,17 % 0,0105 % 0,000036 % 0,338352GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 379,19 % 0,0105 % 0,000074 % 0,700431AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 188.086 % 0,008767 % 0,036479 % 416,087087İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.849,1 % 0,002282 % 0,000359 % 15,713285FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.264.082,46 % 0,008938 % 0,245169 % 2.743,023444ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.932,49 % 0,010501 % 0,006775 % 64,522009ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.172,88 % 0,007 % 0,006822 % 97,454081TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.513,36 % 0,010001 % 0,000681 % 6,813388YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.227,78 % 0,01 % 0,002372 % 23,715822İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 207.458,74 % 0,008043 % 0,040237 % 500,244935BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 16.009,83 % 0,010501 % 0,003105 % 29,569204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072248BIST