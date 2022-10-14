***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 16:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.670,74 % 0,010499 % 0,001682 % 16,017562
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 183,17 % 0,0105 % 0,000036 % 0,338352
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 379,19 % 0,0105 % 0,000074 % 0,700431
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 188.086 % 0,008767 % 0,036479 % 416,087087
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.849,1 % 0,002282 % 0,000359 % 15,713285
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.264.082,46 % 0,008938 % 0,245169 % 2.743,023444
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.932,49 % 0,010501 % 0,006775 % 64,522009
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.172,88 % 0,007 % 0,006822 % 97,454081
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.513,36 % 0,010001 % 0,000681 % 6,813388
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.227,78 % 0,01 % 0,002372 % 23,715822
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 207.458,74 % 0,008043 % 0,040237 % 500,244935
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 16.009,83 % 0,010501 % 0,003105 % 29,569204
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072248
BIST