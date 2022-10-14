***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 16:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 41.655,82 % 0,050002 % 0,003301 % 6,601577
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.452,51 % 0,0105 % 0,000353 % 3,360254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072249
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0593
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0441
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05984,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,93
|Açılış
|: 984,47
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
982,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5996
|% 0,32
|
|Euro
|18,0858
|18,1016
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,7547
|20,8588
|% -1,03
|
|Frank
|18,4176
|18,5286
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-23,23
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-9,93
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.644
|6.726
|-64,00
|
|Yarım
|3.237
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|-0,35
|
|B. Petrol
|92,13
|92,13
|-2,44
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem