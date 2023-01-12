***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 18:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 347,34 % 0,01 % 0,000101 % 1,012711
İNFO YATIRIM A.Ş. 23.884,22 % 0,0105 % 0,006964 % 66,321228
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.026,32 % 0,007875 % 0,002923 % 37,121164
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 134.029,59 % 0,0105 % 0,039078 % 372,182229
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.551,27 % 0,0105 % 0,004826 % 45,960526
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 73.753,14 % 0,006934 % 0,021504 % 310,09983
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.859 % 0,010582 % 0,010164 % 96,046141
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.820,4 % 0,0105 % 0,000822 % 7,831643
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 88.458,59 % 0,041275 % 0,025791 % 62,486085
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101361
BIST