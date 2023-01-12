***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.977,41 % 0,0105 % 0,075441 % 718,493985GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.917,56 % 0,0105 % 0,006472 % 61,639096GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 1.540,02 % 0,0105 % 0,001684 % 16,041182İNFO YATIRIM A.Ş. 11.467,23 % 0,00462 % 0,012542 % 271,49378ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.876 % 0,010499 % 0,006427 % 61,210756FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 120.797,71 % 0,008942 % 0,132117 % 1.477,528409İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.700,53 % 0,01 % 0,004047 % 40,472806AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.604,68 % 0,0105 % 0,069565 % 662,50603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101389BIST