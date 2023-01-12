***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 18:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 137.355,02 % 0,01 % 0,020205 % 202,051591
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.694,72 % 0,01 % 0,001426 % 14,261095
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 151.145,76 % 0,003951 % 0,022234 % 562,758333
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.292,99 % 0,008 % 0,000337 % 4,216287
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 385.843,51 % 0,010604 % 0,056758 % 535,232695
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 174.625,49 % 0,010501 % 0,025688 % 244,631762
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.706,7 % 0,002998 % 0,002899 % 96,686465
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 221.202,02 % 0,010502 % 0,032539 % 309,844508
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 100.432,63 % 0,0105 % 0,014774 % 140,702791
İNFO YATIRIM A.Ş. 159.389,28 % 0,009758 % 0,023446 % 240,270637
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.222,32 % 0,0105 % 0,004593 % 43,742559
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.578,85 % 0,010502 % 0,000232 % 2,211537
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 78.156,17 % 0,0105 % 0,011497 % 109,494342
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 778.376,96 % 0,008133 % 0,114501 % 1.407,926441
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.374,47 % 0,01 % 0,008293 % 82,927793
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.949,67 % 0,010001 % 0,001317 % 13,16422
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203.576 % 0,0105 % 0,029946 % 285,204698
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 51.307,89 % 0,010398 % 0,007547 % 72,58812
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101407
BIST