***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 137.355,02 % 0,01 % 0,020205 % 202,051591DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.694,72 % 0,01 % 0,001426 % 14,261095FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 151.145,76 % 0,003951 % 0,022234 % 562,758333A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.292,99 % 0,008 % 0,000337 % 4,216287AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 385.843,51 % 0,010604 % 0,056758 % 535,232695ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 174.625,49 % 0,010501 % 0,025688 % 244,631762İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.706,7 % 0,002998 % 0,002899 % 96,686465TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 221.202,02 % 0,010502 % 0,032539 % 309,844508GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 100.432,63 % 0,0105 % 0,014774 % 140,702791İNFO YATIRIM A.Ş. 159.389,28 % 0,009758 % 0,023446 % 240,270637YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.222,32 % 0,0105 % 0,004593 % 43,742559BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 1.578,85 % 0,010502 % 0,000232 % 2,211537GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 78.156,17 % 0,0105 % 0,011497 % 109,494342MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 778.376,96 % 0,008133 % 0,114501 % 1.407,926441OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.374,47 % 0,01 % 0,008293 % 82,927793TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.949,67 % 0,010001 % 0,001317 % 13,16422ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203.576 % 0,0105 % 0,029946 % 285,204698TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 51.307,89 % 0,010398 % 0,007547 % 72,58812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101407BIST