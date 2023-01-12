***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 18:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 378.502,02 % 0,006483 % 0,020858 % 321,739697
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 355.177 % 0,0105 % 0,019572 % 186,402417
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.809,1 % 0,010468 % 0,003296 % 31,484967
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.267.017,45 % 0,007952 % 0,290242 % 3.650,077277
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 90.987,89 % 0,01 % 0,005014 % 50,139463
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.991,05 % 0,010001 % 0,000936 % 9,362296
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 772.241,87 % 0,005715 % 0,042555 % 744,633927
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.885,42 % 0,008 % 0,000324 % 4,053999
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 316.753,89 % 0,002825 % 0,017455 % 617,9487
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 848.126,23 % 0,012552 % 0,046737 % 372,338065
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 204.283,29 % 0,010501 % 0,011257 % 107,205175
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 236.031,46 % 0,010499 % 0,013007 % 123,883518
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 291.361,35 % 0,010502 % 0,016056 % 152,883198
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 85.621,36 % 0,0105 % 0,004718 % 44,933796
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 5.191,62 % 0,010501 % 0,000286 % 2,724331
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 2.920,94 % 0,0105 % 0,000161 % 1,532956
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 58.013,04 % 0,0105 % 0,003197 % 30,446142
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 183.149,28 % 0,01 % 0,010093 % 100,925573
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.469,99 % 0,01 % 0,002065 % 20,648079
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101409
BIST