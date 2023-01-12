***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İNFO YATIRIM A.Ş. 378.502,02 % 0,006483 % 0,020858 % 321,739697ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 355.177 % 0,0105 % 0,019572 % 186,402417TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.809,1 % 0,010468 % 0,003296 % 31,484967MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.267.017,45 % 0,007952 % 0,290242 % 3.650,077277OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 90.987,89 % 0,01 % 0,005014 % 50,139463TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.991,05 % 0,010001 % 0,000936 % 9,362296FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 772.241,87 % 0,005715 % 0,042555 % 744,633927A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.885,42 % 0,008 % 0,000324 % 4,053999İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 316.753,89 % 0,002825 % 0,017455 % 617,9487AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 848.126,23 % 0,012552 % 0,046737 % 372,338065ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 204.283,29 % 0,010501 % 0,011257 % 107,205175GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 236.031,46 % 0,010499 % 0,013007 % 123,883518TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 291.361,35 % 0,010502 % 0,016056 % 152,883198YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 85.621,36 % 0,0105 % 0,004718 % 44,933796BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 5.191,62 % 0,010501 % 0,000286 % 2,724331ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 2.920,94 % 0,0105 % 0,000161 % 1,532956GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 58.013,04 % 0,0105 % 0,003197 % 30,446142YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 183.149,28 % 0,01 % 0,010093 % 100,925573DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 37.469,99 % 0,01 % 0,002065 % 20,648079http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101409BIST