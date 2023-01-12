***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 18:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.984,22 % 0,0105 % 0,007488 % 71,318663
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 33.466,71 % 0,010501 % 0,019301 % 183,806958
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 2.086,23 % 0,0105 % 0,001203 % 11,459021
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 362.996,94 % 0,008938 % 0,209352 % 2.342,172575
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 86.194,65 % 0,0105 % 0,049711 % 473,439193
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.630 % 0,0105 % 0,008438 % 80,361138
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.299,33 % 0,010431 % 0,001326 % 12,712937
İNFO YATIRIM A.Ş. 35.589,92 % 0,003187 % 0,020526 % 643,960604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101427
BIST