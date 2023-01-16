***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.01.2023 10:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 326.968 % 0,0105 % 0,034861 % 332,011593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102455
BIST
12:075.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 83,86
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.069
En Düşük
4.981
12:0718,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 19,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:0720,3191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0318
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:071.156,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.156,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:05
|SDTTR
|75,35
|340.411.517
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.065.277
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.579.560
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,52
|1.491.793.375
|% -7,79
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|MANAS
|10,82
|45.894.095
|% -4,84
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,40
|2.437.736.993
|% 1,26
|
|KOZAL
|571,70
|2.380.081.009
|% 7,66
|
|ASELS
|57,15
|1.986.811.159
|% 3,44
|
|ODAS
|8,52
|1.491.793.375
|% -7,79
|
|KRDMD
|18,77
|1.340.202.714
|% 0,54
|
|ODAS
|8,52
|1.491.793.375
|% -7,79
|
|EKGYO
|8,02
|1.191.616.236
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,53
|1.166.488.636
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,76
|208.364.068
|% 4,94
|
|ISCTR
|11,23
|854.710.298
|% 3,98
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7877
|18,7894
|% 0,04
|
|Euro
|20,3069
|20,3191
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,8160
|22,9304
|% -0,41
|
|Frank
|20,1615
|20,2829
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|7.779
|7.897
|-79,00
|
|Tam
|7.812
|7.872
|62,00
|
|Yarım
|3.806
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,79
|