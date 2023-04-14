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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.04.2023 17:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

2023 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 1.075,25 % 0,0105 % 0,000384 % 3,654694
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.472,82 % 0,0105 % 0,001596 % 15,202747
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 68.733,69 % 0,002471 % 0,02453 % 992,732141
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 196,67 % 0,0105 % 0,00007 % 0,668447
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.803,68 % 0,0105 % 0,009923 % 94,500176
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.110,57 % 0,0105 % 0,000753 % 7,1736
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 1.697,26 % 0,01 % 0,000606 % 6,057295



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138668


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Tam 8.721 8.843 52,00  
Yarım 4.259 4.327 25,00  
Çeyrek 2.130 2.164 13,00  
Gümüş.Ons 25,22 25,24 -0,60  
Gümüş Gr. 15,71 15,73 -0,34  
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