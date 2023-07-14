***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 18:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 9.065,98 % 0,0105 % 0,003426 % 32,625986
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.574,95 % 0,0105 % 0,002107 % 20,062658
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.092,19 % 0,0105 % 0,003813 % 36,319737
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 2.507,09 % 0,01 % 0,000947 % 9,473454
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 86.683,95 % 0,0105 % 0,032755 % 311,945298
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 376.830,41 % 0,006293 % 0,142392 % 2.262,823337
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.437,2 % 0,0105 % 0,001299 % 12,369557
İNFO YATIRIM A.Ş. 258.234 % 0,006769 % 0,097578 % 1.441,55377
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.416,55 % 0,01 % 0,002425 % 24,245995
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.498,52 % 0,01 % 0,001322 % 13,219738
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172328
BIST