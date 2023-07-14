***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 18:22
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 191,5 % 0,01 % 0,000016 % 0,164745
İNFO YATIRIM A.Ş. 228.316,27 % 0,010299 % 0,019642 % 190,721863
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 187.138,85 % 0,0105 % 0,016099 % 153,325345
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 307,62 % 0,010501 % 0,000026 % 0,25201
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.898,38 % 0,01 % 0,000163 % 1,633144
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 744,94 % 0,0105 % 0,000064 % 0,610323
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 22.608,06 % 0,010043 % 0,001945 % 19,36684
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.883,22 % 0,003434 % 0,001797 % 52,318563
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 193.114,16 % 0,01 % 0,016613 % 166,133295
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.133,65 % 0,0105 % 0,000098 % 0,928832
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 435.182,21 % 0,0105 % 0,037438 % 356,553213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172358
BIST