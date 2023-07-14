***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 18:28
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.683,92 % 0,01 % 0,001874 % 18,738564
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 142.744,61 % 0,006254 % 0,010024 % 160,275967
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 102.744,6 % 0,01 % 0,007215 % 72,151548
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 156.302,9 % 0,0105 % 0,010976 % 104,531812
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.617,66 % 0,010501 % 0,002431 % 23,150961
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.719,5 % 0,01 % 0,001385 % 13,847533
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 117.807,17 % 0,010502 % 0,008273 % 78,775378
İNFO YATIRIM A.Ş. 614.357,25 % 0,009185 % 0,043143 % 469,688055
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 95.279,26 % 0,010498 % 0,006691 % 63,734378
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.024,17 % 0,0105 % 0,000704 % 6,704244
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.619,12 % 0,01 % 0,000605 % 6,052707
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.823,09 % 0,016689 % 0,001392 % 8,341165
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.684,77 % 0,01 % 0,005526 % 55,255724
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 8.568,59 % 0,010001 % 0,000602 % 6,016795
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.782,46 % 0,0105 % 0,002021 % 19,249758
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 152.406,74 % 0,009372 % 0,010703 % 114,195364
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 48.536,02 % 0,01 % 34,084019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172399
BIST