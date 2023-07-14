***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2023 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.683,92 % 0,01 % 0,001874 % 18,738564FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 142.744,61 % 0,006254 % 0,010024 % 160,275967ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 102.744,6 % 0,01 % 0,007215 % 72,151548ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 156.302,9 % 0,0105 % 0,010976 % 104,531812AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.617,66 % 0,010501 % 0,002431 % 23,150961İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.719,5 % 0,01 % 0,001385 % 13,847533TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 117.807,17 % 0,010502 % 0,008273 % 78,775378İNFO YATIRIM A.Ş. 614.357,25 % 0,009185 % 0,043143 % 469,688055GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 95.279,26 % 0,010498 % 0,006691 % 63,734378YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.024,17 % 0,0105 % 0,000704 % 6,704244HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.619,12 % 0,01 % 0,000605 % 6,052707TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.823,09 % 0,016689 % 0,001392 % 8,341165OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.684,77 % 0,01 % 0,005526 % 55,255724ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 8.568,59 % 0,010001 % 0,000602 % 6,016795ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.782,46 % 0,0105 % 0,002021 % 19,249758ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 152.406,74 % 0,009372 % 0,010703 % 114,195364TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 48.536,02 % 0,01 % 34,084019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172399BIST