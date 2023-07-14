***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2023 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İNFO YATIRIM A.Ş. 1.170.039,09 % 0,007091 % 0,046698 % 658,551283ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 230.243,89 % 0,0105 % 0,009189 % 87,518342TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.129,31 % 0,01 % 0,001282 % 12,823359MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 45.647,02 % 0,007937 % 0,001822 % 22,952817TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.686,34 % 0,010501 % 0,000706 % 6,722019OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 53.404,17 % 0,01 % 0,002131 % 21,314522ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 23.351,21 % 0,010001 % 0,000932 % 9,319015ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.514,62 % 0,0105 % 0,00042 % 3,996728FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203.484,29 % 0,005399 % 0,008121 % 150,42277ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 56.622,04 % 0,010825 % 0,00226 % 20,876999ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 112.917,57 % 0,0105 % 0,004507 % 42,919668İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 507.191,16 % 0,014722 % 0,020243 % 137,497439AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 84.457,9 % 0,010499 % 0,003371 % 32,105535YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 53.502,5 % 0,0105 % 0,002135 % 20,336622TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 104.043,41 % 0,010502 % 0,004153 % 39,538732GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 123.570,59 % 0,010498 % 0,004932 % 46,977383HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.448,86 % 0,01 % 0,000577 % 5,76678GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 747,28 % 0,0105 % 0,00003 % 0,284048YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.930,43 % 0,01 % 0,00315 % 31,502491DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.356,88 % 0,010498 % 0,000054 % 0,515867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172400BIST