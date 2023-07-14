***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2023 18:28
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 1.170.039,09 % 0,007091 % 0,046698 % 658,551283
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 230.243,89 % 0,0105 % 0,009189 % 87,518342
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.129,31 % 0,01 % 0,001282 % 12,823359
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 45.647,02 % 0,007937 % 0,001822 % 22,952817
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.686,34 % 0,010501 % 0,000706 % 6,722019
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 53.404,17 % 0,01 % 0,002131 % 21,314522
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 23.351,21 % 0,010001 % 0,000932 % 9,319015
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.514,62 % 0,0105 % 0,00042 % 3,996728
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 203.484,29 % 0,005399 % 0,008121 % 150,42277
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 56.622,04 % 0,010825 % 0,00226 % 20,876999
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 112.917,57 % 0,0105 % 0,004507 % 42,919668
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 507.191,16 % 0,014722 % 0,020243 % 137,497439
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 84.457,9 % 0,010499 % 0,003371 % 32,105535
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 53.502,5 % 0,0105 % 0,002135 % 20,336622
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 104.043,41 % 0,010502 % 0,004153 % 39,538732
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 123.570,59 % 0,010498 % 0,004932 % 46,977383
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.448,86 % 0,01 % 0,000577 % 5,76678
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 747,28 % 0,0105 % 0,00003 % 0,284048
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 78.930,43 % 0,01 % 0,00315 % 31,502491
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.356,88 % 0,010498 % 0,000054 % 0,515867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172400
BIST