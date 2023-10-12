***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2023 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.063,82 % 0,01 % 0,002773 % 27,728318FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 250.533,87 % 0,007571 % 0,015766 % 208,222054ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 175.322,38 % 0,01 % 0,011033 % 110,326268ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 249.821,01 % 0,0105 % 0,015721 % 149,714605AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70.195,95 % 0,0105 % 0,004417 % 42,067859İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.496,19 % 0,009218 % 0,00129 % 13,992478TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 224.877,38 % 0,010002 % 0,014151 % 141,480872İNFO YATIRIM A.Ş. 1.287.642,76 % 0,008178 % 0,081028 % 990,785587GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 151.153,26 % 0,010499 % 0,009512 % 90,597482YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.673,19 % 0,0105 % 0,000672 % 6,396723HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 123.661,81 % 0,0105 % 0,007782 % 74,111881MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.752,07 % 0,00945 % 0,000173 % 1,832609TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.535,55 % 0,0105 % 0,001796 % 17,100868OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 157.770,33 % 0,01 % 0,009928 % 99,281163ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 40.080,93 % 0,01 % 0,002522 % 25,220944ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 95.439,01 % 0,0105 % 0,006006 % 57,197647ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 152.406,74 % 0,003534 % 0,009591 % 271,354986TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 96.127,85 % 0,01 % 0,006049 % 60,491003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205467BIST