***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2023 18:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.063,82 % 0,01 % 0,002773 % 27,728318
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 250.533,87 % 0,007571 % 0,015766 % 208,222054
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 175.322,38 % 0,01 % 0,011033 % 110,326268
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 249.821,01 % 0,0105 % 0,015721 % 149,714605
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70.195,95 % 0,0105 % 0,004417 % 42,067859
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.496,19 % 0,009218 % 0,00129 % 13,992478
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 224.877,38 % 0,010002 % 0,014151 % 141,480872
İNFO YATIRIM A.Ş. 1.287.642,76 % 0,008178 % 0,081028 % 990,785587
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 151.153,26 % 0,010499 % 0,009512 % 90,597482
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.673,19 % 0,0105 % 0,000672 % 6,396723
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 123.661,81 % 0,0105 % 0,007782 % 74,111881
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.752,07 % 0,00945 % 0,000173 % 1,832609
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.535,55 % 0,0105 % 0,001796 % 17,100868
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 157.770,33 % 0,01 % 0,009928 % 99,281163
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 40.080,93 % 0,01 % 0,002522 % 25,220944
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 95.439,01 % 0,0105 % 0,006006 % 57,197647
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 152.406,74 % 0,003534 % 0,009591 % 271,354986
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 96.127,85 % 0,01 % 0,006049 % 60,491003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205467
BIST