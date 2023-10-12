***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2023 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İNFO YATIRIM A.Ş. 1.881.861 % 0,006386 % 0,073994 % 1.158,609895ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 353.207,69 % 0,0105 % 0,013888 % 132,265839TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.814,24 % 0,01 % 0,00247 % 24,698182MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 245.452,85 % 0,007902 % 0,009651 % 122,1269TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.077,36 % 0,010502 % 0,001222 % 11,635797OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 118.483,54 % 0,01 % 0,004659 % 46,587017ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 72.274,08 % 0,01 % 0,002842 % 28,41686ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 92.700,74 % 0,0105 % 0,003645 % 34,713688FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 347.420,18 % 0,005042 % 0,01366 % 270,948881ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 104.009,2 % 0,01 % 0,00409 % 40,89578ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 195.618,1 % 0,0105 % 0,007692 % 73,250233İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 730.668,95 % 0,010848 % 0,028729 % 264,832886AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 113.418,56 % 0,0105 % 0,00446 % 42,473845YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.188,84 % 0,0105 % 0,002249 % 21,415224TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 138.019,44 % 0,00993 % 0,005427 % 54,648268GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 177.567,03 % 0,010499 % 0,006982 % 66,500014HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.780,08 % 0,0105 % 0,002272 % 21,636929GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 747,27 % 0,0105 % 0,000029 % 0,279833YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 97.040,54 % 0,01 % 0,003816 % 38,155766DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.357,16 % 0,0105 % 0,000053 % 0,508211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205469BIST