***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2023 18:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM A.Ş. 1.881.861 % 0,006386 % 0,073994 % 1.158,609895
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 353.207,69 % 0,0105 % 0,013888 % 132,265839
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 62.814,24 % 0,01 % 0,00247 % 24,698182
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 245.452,85 % 0,007902 % 0,009651 % 122,1269
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.077,36 % 0,010502 % 0,001222 % 11,635797
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 118.483,54 % 0,01 % 0,004659 % 46,587017
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 72.274,08 % 0,01 % 0,002842 % 28,41686
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 92.700,74 % 0,0105 % 0,003645 % 34,713688
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 347.420,18 % 0,005042 % 0,01366 % 270,948881
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 104.009,2 % 0,01 % 0,00409 % 40,89578
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 195.618,1 % 0,0105 % 0,007692 % 73,250233
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 730.668,95 % 0,010848 % 0,028729 % 264,832886
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 113.418,56 % 0,0105 % 0,00446 % 42,473845
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.188,84 % 0,0105 % 0,002249 % 21,415224
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 138.019,44 % 0,00993 % 0,005427 % 54,648268
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 177.567,03 % 0,010499 % 0,006982 % 66,500014
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.780,08 % 0,0105 % 0,002272 % 21,636929
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 747,27 % 0,0105 % 0,000029 % 0,279833
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 97.040,54 % 0,01 % 0,003816 % 38,155766
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.357,16 % 0,0105 % 0,000053 % 0,508211
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205469
BIST