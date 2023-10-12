***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2023 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 191,5 % 0,01 % 0,000013 % 0,130929İNFO YATIRIM A.Ş. 338.839,23 % 0,006523 % 0,023167 % 355,155175GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 325.180,68 % 0,0105 % 0,022233 % 211,738407TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.757,25 % 0,010001 % 0,000325 % 3,252215YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.576,2 % 0,0105 % 0,000518 % 4,933046HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 124.446,44 % 0,0105 % 0,008508 % 81,032694ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 744,94 % 0,0105 % 0,000051 % 0,485047ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 57.691,75 % 0,010017 % 0,003944 % 39,378395FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.855,38 % 0,00447 % 0,002178 % 48,724077TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 338.167,34 % 0,01 % 0,023121 % 231,205856AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.594,15 % 0,0105 % 0,000724 % 6,898339ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 855.228,98 % 0,0105 % 0,058472 % 556,878278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205477BIST