***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2023 18:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 191,5 % 0,01 % 0,000013 % 0,130929
İNFO YATIRIM A.Ş. 338.839,23 % 0,006523 % 0,023167 % 355,155175
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 325.180,68 % 0,0105 % 0,022233 % 211,738407
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.757,25 % 0,010001 % 0,000325 % 3,252215
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.576,2 % 0,0105 % 0,000518 % 4,933046
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 124.446,44 % 0,0105 % 0,008508 % 81,032694
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 744,94 % 0,0105 % 0,000051 % 0,485047
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 57.691,75 % 0,010017 % 0,003944 % 39,378395
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.855,38 % 0,00447 % 0,002178 % 48,724077
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 338.167,34 % 0,01 % 0,023121 % 231,205856
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.594,15 % 0,0105 % 0,000724 % 6,898339
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 855.228,98 % 0,0105 % 0,058472 % 556,878278
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205477
BIST