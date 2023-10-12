***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2023 19:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.720,84 % 0,0105 % 0,001952 % 18,592129
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.141,96 % 0,0105 % 0,005321 % 50,677248
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 5.805,27 % 0,0105 % 0,003046 % 29,008042
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.032,45 % 0,01 % 0,006838 % 68,377161
İNFO YATIRIM A.Ş. 176.706,31 % 0,00527 % 0,092712 % 1.759,100124
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.426,6 % 0,0105 % 0,002323 % 22,11901
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 7.179,96 % 0,01 % 0,003767 % 37,671086
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 237.600,81 % 0,004547 % 0,124662 % 2.741,654956
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 83.598,43 % 0,0105 % 0,043862 % 417,721916
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 734,28 % 0,097246 % 0,000385 % 0,396166
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205514
BIST