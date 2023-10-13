***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2023 12:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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12.10.2023
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 118.084,12 % 0,003115 % 0,004136 % 132,789049
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205780
BIST
'
14:308.138
En Düşük
|Değişim
|: -1,46%
|| -120,92
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:3027,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0740
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:3029,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0166
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:301.691,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 25,26
|Açılış
|: 1.691,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:28
|AYCES
|465,30
|28.182.766
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|49.686.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|236.513.514
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|44.149.532
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|44.794.555
|% 9,99
|
|EMNIS
|76,55
|1.322.947
|% -9,99
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|4.016.957
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|10.492.175
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,42
|243.434.916
|% -9,23
|
|BRSAN
|990,70
|3.281.635.169
|% 0,24
|
|THYAO
|221,20
|3.146.564.308
|% -1,73
|
|PETKM
|24,00
|2.513.370.288
|% 2,56
|
|ASELS
|43,48
|2.434.348.966
|% 0,88
|
|YKBNK
|18,82
|2.408.293.674
|% -2,79
|
|ZOREN
|6,39
|1.147.708.402
|% 0,95
|
|EKGYO
|7,77
|1.366.666.405
|% -2,02
|
|YKBNK
|18,82
|2.408.293.674
|% -2,79
|
|PETKM
|24,00
|2.513.370.288
|% 2,56
|
|ODAS
|13,42
|1.225.257.674
|% -0,81
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7948
|27,7997
|% 0,27
|
|Euro
|29,2783
|29,2873
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7532
|33,9225
|% 0,28
|
|Frank
|30,5039
|30,6876
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3895
|7,4266
|% 0,25
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|25,85
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|25,61
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.439
|11.524
|97,00
|
|Yarım
|5.737
|5.784
|49,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|