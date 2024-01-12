***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 12:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 501,7 % 0,01 % 0,000815 % 8,152744
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238875
BIST
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13:237.839
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -57,23
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:2330,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1084
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:2332,9922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0372
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:231.973,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.973,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:21
|OZSUB
|27,50
|58.015.409
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|128.165.546
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|647.703.621
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.575.055
|% 9,93
|
|ETILR
|13,88
|28.863.931
|% 8,95
|
|BEGYO
|4,41
|433.437.932
|% -9,82
|
|KERVN
|0,91
|308.379
|% -7,14
|
|DIRIT
|11,11
|291.026
|% -6,64
|
|KRSTL
|12,47
|103.242.714
|% -6,59
|
|KRGYO
|37,10
|47.792.965
|% -6,31
|
|AKBNK
|41,72
|3.532.357.281
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,38
|3.271.370.122
|% -3,95
|
|THYAO
|243,50
|2.572.000.002
|% -1,30
|
|GUBRF
|146,10
|2.363.388.733
|% 3,54
|
|ISCTR
|25,26
|2.299.361.883
|% -1,79
|
|YKBNK
|22,38
|3.271.370.122
|% -3,95
|
|ISCTR
|25,26
|2.299.361.883
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|433.437.932
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.532.357.281
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,11
|549.594.077
|% -0,73
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0927
|30,0966
|% 0,36
|
|Euro
|32,9788
|32,9876
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,2484
|38,4402
|% 0,26
|
|Frank
|35,0983
|35,3097
|% 0,15
|
|Riyal
|7,9996
|8,0398
|% 0,32
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|927,01
|928,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,53
|997,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,73
|2.040,01
|% 0,66
|