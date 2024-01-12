***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 12:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 89.038,57 % 0,010501 % 0,005014 % 47,752781
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 92.371,24 % 0,01 % 0,005202 % 52,021559
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 539.514,83 % 0,008698 % 0,030384 % 349,309142
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 237.598,25 % 0,01 % 0,013381 % 133,810425
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 381.438,69 % 0,0105 % 0,021482 % 204,580714
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.607,27 % 0,0105 % 0,004314 % 41,088033
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.919,25 % 0,007542 % 0,001572 % 20,846657
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 319.730,18 % 0,010002 % 0,018007 % 180,025637
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.661.964,99 % 0,008215 % 0,093598 % 1.139,420596
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 215.787,85 % 0,010499 % 0,012153 % 115,748699
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.597,78 % 0,0105 % 0,000878 % 8,366213
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 226.212,28 % 0,0105 % 0,01274 % 121,331507
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 5.674,41 % 0,0105 % 0,00032 % 3,043534
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.752,07 % 0,00945 % 0,000155 % 1,640118
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 38.981,01 % 0,010501 % 0,002195 % 20,906779
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 291.808,7 % 0,01 % 0,016434 % 164,340638
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 44.605,96 % 0,01 % 0,002512 % 25,120016
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 160.794,96 % 0,0105 % 0,009056 % 86,244196
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 518.682,08 % 0,010204 % 0,029211 % 286,271244
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 118.955,42 % 0,01 % 0,006699 % 66,993237
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238954
BIST