***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2023 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 89.038,57 % 0,010501 % 0,005014 % 47,752781YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 92.371,24 % 0,01 % 0,005202 % 52,021559FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 539.514,83 % 0,008698 % 0,030384 % 349,309142ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 237.598,25 % 0,01 % 0,013381 % 133,810425ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 381.438,69 % 0,0105 % 0,021482 % 204,580714AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.607,27 % 0,0105 % 0,004314 % 41,088033İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.919,25 % 0,007542 % 0,001572 % 20,846657TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 319.730,18 % 0,010002 % 0,018007 % 180,025637İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.661.964,99 % 0,008215 % 0,093598 % 1.139,420596GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 215.787,85 % 0,010499 % 0,012153 % 115,748699YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.597,78 % 0,0105 % 0,000878 % 8,366213HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 226.212,28 % 0,0105 % 0,01274 % 121,331507GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 5.674,41 % 0,0105 % 0,00032 % 3,043534MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.752,07 % 0,00945 % 0,000155 % 1,640118TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 38.981,01 % 0,010501 % 0,002195 % 20,906779OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 291.808,7 % 0,01 % 0,016434 % 164,340638ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 44.605,96 % 0,01 % 0,002512 % 25,120016ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 160.794,96 % 0,0105 % 0,009056 % 86,244196ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 518.682,08 % 0,010204 % 0,029211 % 286,271244TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 118.955,42 % 0,01 % 0,006699 % 66,993237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238954BIST