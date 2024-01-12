***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2023 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.186.678,17 % 0,006288 % 0,081267 % 1.292,313514ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 408.641,9 % 0,0105 % 0,015187 % 144,637749TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.713,84 % 0,01 % 0,002851 % 28,510302MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 278.618,44 % 0,007899 % 0,010355 % 131,085528TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 39.363,43 % 0,010501 % 0,001463 % 13,930686OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 181.715,21 % 0,01 % 0,006753 % 67,533529MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 67.442,68 % 0,010073 % 0,002506 % 24,882674ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 74.973,6 % 0,01 % 0,002786 % 27,862739ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 150.620,17 % 0,0105 % 0,005598 % 53,311624FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 608.101,52 % 0,006421 % 0,0226 % 351,968036ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 151.242,53 % 0,01 % 0,005621 % 56,208488ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 288.152,84 % 0,0105 % 0,010709 % 101,986826İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.033.431,6 % 0,0106 % 0,038407 % 362,342041AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 120.223,67 % 0,0105 % 0,004468 % 42,554675YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.827,47 % 0,0105 % 0,002409 % 22,945362TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 168.334,17 % 0,010002 % 0,006256 % 62,545828GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 196.595,86 % 0,010499 % 0,007306 % 69,590363HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 107.863,14 % 0,0105 % 0,004009 % 38,177878GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 747,28 % 0,0105 % 0,000028 % 0,264496YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 115.813,59 % 0,01 % 0,004304 % 43,041535DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.357,16 % 0,0105 % 0,00005 % 0,480359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238956BIST