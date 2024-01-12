***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 12:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.186.678,17 % 0,006288 % 0,081267 % 1.292,313514
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 408.641,9 % 0,0105 % 0,015187 % 144,637749
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 76.713,84 % 0,01 % 0,002851 % 28,510302
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 278.618,44 % 0,007899 % 0,010355 % 131,085528
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 39.363,43 % 0,010501 % 0,001463 % 13,930686
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 181.715,21 % 0,01 % 0,006753 % 67,533529
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 67.442,68 % 0,010073 % 0,002506 % 24,882674
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 74.973,6 % 0,01 % 0,002786 % 27,862739
ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 150.620,17 % 0,0105 % 0,005598 % 53,311624
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 608.101,52 % 0,006421 % 0,0226 % 351,968036
ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş. 151.242,53 % 0,01 % 0,005621 % 56,208488
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 288.152,84 % 0,0105 % 0,010709 % 101,986826
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.033.431,6 % 0,0106 % 0,038407 % 362,342041
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 120.223,67 % 0,0105 % 0,004468 % 42,554675
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.827,47 % 0,0105 % 0,002409 % 22,945362
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 168.334,17 % 0,010002 % 0,006256 % 62,545828
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 196.595,86 % 0,010499 % 0,007306 % 69,590363
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 107.863,14 % 0,0105 % 0,004009 % 38,177878
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 747,28 % 0,0105 % 0,000028 % 0,264496
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 115.813,59 % 0,01 % 0,004304 % 43,041535
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.357,16 % 0,0105 % 0,00005 % 0,480359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238956
BIST